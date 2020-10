Ehrenamt würdigen : Gemeinde Weeze schreibt den Bürgerpreis für 2020 aus

Weeze Noch bis zum 30. Oktober können Vorschläge für mögliche Preisträger eingereicht werden.

Der Bürgerpreis der Gemeinde Weeze kann als Einzel-, Gruppen- sowie Sonderpreis für außergewöhnliche ehrenamtlich erbrachte Verdienste um das Wohl der Allgemeinheit im Bereich des Umweltschutzes, der wirtschaftlichen, kulturellen, sportlichen und sozialen Arbeit verliehen werden. Die Gruppen oder Einzelpersonen müssen in Weeze beheimatet sein oder in sehr enger Beziehung zur Gemeinde Weeze stehen.

Über die Vergabe des Bürgerpreises entscheidet ein Preisgericht. Die Übergabe des Bürgerpreises durch Bürgermeister Georg Koenen findet im feierlichen Rahmen am Samstag, dem 5. Dezember 2020, um 11 Uhr im Bürgerhaus der Gemeinde Weeze, statt.

Vorschläge mit einer Begründung können bis Freitag, 30. Oktober, an den Bürgermeister der Gemeinde Weeze, Cyriakusplatz 13-14, 47652 Weeze, oder per E-Mail an dirk.jendrusch@weeze.de, gerichtet werden. Selbstbewerbungen von Einzelpersonen oder Gruppen sind ausgeschlossen. Weitere Informationen hinsichtlich der „Richtlinien für die Verleihung des Bürgerpreises der Gemeinde Weeze“ gibt es auf der Internestseite unter www.weeze.de.