Praxisnaher Workshop in Geldern Herzsportgruppe übt mit dem Defibrillator

Unter dem Leitspruch „Ein guter Ersthelfer ist die halbe Miete“ fand ein wichtiger Defibrillator-Workshop in Geldern in der Turnhalle an der Pariser Bahn statt, der sich speziell an Teilnehmer aus den Herzsportgruppen des Landessportverbundes richtete. Aufgrund der Vorgaben des Landessportverbundes ist das Training im Notfallmanagement für diese Gruppen obligatorisch, wie Gabi Wagener, Kursleiterin und engagierte Krankenschwester aus der Onkologie, betonte.