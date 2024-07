Feuer in Geldern Unbekannte zünden Bagger an Schule an

Aufregung in Geldern in der Nacht zu Samstag: Anwohner sahen gegen 3.55 Uhr auf dem Gelände der Gelderlandschule am Haagscher Weg helle Flammen lodern. Die Feuerwehr wurde alarmiert, die wenig später vor Ort war. An der Schule brannte ein Bagger, der dort auf einer Grünfläche abgestellt war.