Interaktive Karte zeigt, wo Unfälle passieren So sicher sind die Schulwege im Gelderland

Wie sicher ist die Schule, auf die mein Kind geht? Die Antwort auf diese Frage hat oft viel mit Emotionen zu tun. Jetzt liefert das Land auch harte Fakten, die genau belegen, wo es für Kinder und Jugendliche am gefährlichsten ist, zur Schule zu gehen. Auf einer interaktiven Karte kann das jeder für jede beliebige Schule einsehen. Die interaktive Schulkarte des Landes gab es schon länger. Doch jetzt wurde sie um wichtige Daten ergänzt. Dort sind nun auch die Verkehrsunfälle eingezeichnet, die sich auf einer bestimmten Straße ereignet haben. Berücksichtigt sind nur Vorfälle, bei denen auch Personen verletzt wurden. So ist für jede Schule genau das Umfeld und die Häufigkeit von Unfällen in dem Bereich einzusehen.