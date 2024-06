Gemeinden im Gelderland zum Fotoverbot Fotos bei der Taufe – „Es geht um den Live-Moment“

Das Fotografierverbot bei einer Taufe in Wachtendonk hat für viele Diskussionen gesorgt. Wie berichtet, hatte Familie Berti kurz vor der Taufe erfahren, dass nicht fotografiert werden darf. Sie kritisieren die Entscheidung und wollen daher jetzt aus der Kirche austreten. Jetzt hat sich auch der Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Kleve, Hans-Joachim Wefers, in dem Fall zu Wort gemeldet. Er hat die Sache aufmerksam verfolgt, auch weil sich Familie Berti direkt an ihn gewandt und um Unterstützung gebeten hatte.