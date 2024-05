Wenn Bürger Parksünder anzeigen 100 Fremdanzeigen pro Jahr in Geldern

An ihm scheiden sich die Geister: Niclas Matthei aus Sachsen-Anhalt hat es sich zur Aufgabe gemacht, in jeder Stadt in Deutschland Falschparker anzuzeigen. Das Echo auf die Aktion ist geteilt: In Herford wurde der 18-Jährige jetzt wie ein Star gefeiert, wenige Tage zuvor hatte er noch von einem erbosten Autofahrer eine Faust ins Gesicht bekommen.