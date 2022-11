Aktion der Bauern im Gelderland Die Trecker leuchten wieder in Kevelaer

INFO

Termine Am 3. Dezember fahren die Landwirte in Kevelaer, am 9. Dezember in Kerken, am 16. Dezember in Straelen, am 17. Dezember in Geldern und am 23. Dezember in Wachtendonk. Start ist immer kurz vor 18 Uhr.

Organisatoren Hauptverantwortliche sind Thorben Gaelings und Willi Weyer, die auch für die Fahrten in Kevelaer, Kerken und Wankum zuständig sind. Unterstützung gibt es in Straelen von Andreas Berghs-Trienekens sowie in Geldern von Christoph Porth, Christian Minten und Michael Germes.