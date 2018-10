„Geistliche Tage“ im Priesterhaus in Kevelaer außerhalb der Pilgersaison

Kevelaer Das Gnadenbild. Der Kapellenplatz. Die Basilika. Das stimmungsvolle Orgelspiel. Die Kerzen. Es gibt viele Dinge, die Kevelaer und die Wallfahrt ausmachen und für die Jahr für Jahr hunderttausende Menschen an den Niederrhein pilgern.

Denn die Stadt am Niederrhein sei auch außerhalb der Pilgersaison, die am 1. November endet, ein spiritueller Ort – das möchte die Wallfahrtsleitung den Menschen vermitteln. Zum Beispiel mit „Geistlichen Tagen“, die in diesem Jahr erstmals organisiert werden. „Wir haben drei Angebote zusammengestellt“, erklärt Rütten. So gibt es die Möglichkeit, sich auf eine spirituelle Spurensuche in den Kirchen und Kapellen Kevelaers zu begeben. „Die Teilnehmer können sich inspirieren lassen von Architektur, Kunst und Raum-Atmosphäre, von Bibel, Literatur und Musik“, macht Rütten neugierig auf das viertägige Angebot, das am Montag, 19. November, beginnt.