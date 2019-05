Tourismus in Weeze : Geführte Radtouren ab Weeze

Tourismus in Weeze

WEEZE Im Jubiläumsjahr wurde zur ersten Weezer Radtour der Saison gestartet.

Es wird sieben Radtouren mit einer Länge von etwa 60 Kilometern pro Tour geben, die jeweils am zweiten Dienstag im Monat von einem engagierten Organisatoren-Team geplant und durchgeführt werden. Die weiteren Termine sind: 14. Mai, 11. Juni, 9. Juli, 13. August, 10. September und der 8. Oktober.

Die folgenden Touren gehen Richtung Kessel, Wissel, Neu Louisendorf, Kleve, Geldern oder auch in unser niederländisches Nachbarland Richtung Smakt. Die erfahrenen „Tandem Teams“ sorgen auf den Touren jeweils für schöne Strecken und kümmern sich um gesellige Einkehrstellen für die Mittags- und Kaffeepause.

Jeder ist bei den Weezer Radtouren willkommen. Die Abfahrt ist jeweils am zweiten Dienstag im Monat um 10 Uhr am Cyriakusplatz vor dem Rathaus. Die Teilnehmer und werden gebeten, sich vor Beginn der Radtour im Rathaus der Gemeinde Weeze, Zimmer 6, in eine Liste einzutragen.