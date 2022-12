Geflügelpest im Kreis Kleve Sperrzone für Kevelaer und Weeze aufgehoben

Die Regelungen, die unter anderem die Ein- und Ausfuhr von Geflügel und tierischen Produkten in diesem Gebiet eingeschränkt haben, sind damit ab Freitag, 23. Dezember, aufgehoben. Es ging ohnehin nur um einen ganz kleinen Bereich der beiden Kommunen. In Kevelaer ging die Sperrzone etwa bis hinter den Bunkerpark Den Heyberg, in Weeze bis in die Nähe des Flughafens.