Geflüchtete in Kevelaer Bürgermeister bittet Bürger um Hilfe

Auch das gemeinsame Projekt „Alle wohnen“ von Stadt und Caritas verfolgt das Ziel, Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, zu unterstützen. Dazu mietet die Caritas Wohnungen an und betreut die Betroffenen vor, während und nach dem Einzug. „Sollten Sie über leer stehenden Wohnraum verfügen, können Sie sich auch direkt an den Caritasverband Geldern-Kevelaer wenden“, so der Bürgermeister.