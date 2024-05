Erinnerung an Schlacht im Mittelalter Skulptur aus Weeze in den Niederlanden

Der Spanisch-Niederländische Krieg lief für damalige Verhältnisse noch nicht allzu lange, als Lodewijk und Hendrik von Nassau starben. 1568 begann der Krieg, an dessen Ende 80 Jahre später die niederländische Unabhängigkeit von der spanischen Krone stand. Am 14. April 1574 war dieses Ende noch weit entfernt. Die Gebrüder von Nassau führten ihre Truppen in die niederländische Gemeinde Mook. Doch sie waren nicht allein, die Spanier waren schon da. Mit der Schlacht endete das Leben der Gebrüder von Nassau. Sie und 3000 Mann ihrer Armee wurden von den Spaniern getötet. Lodewijk von Nassau wurde 36 Jahre alt, Hendrik gerade einmal 24. Jetzt aber sind sie für immer in Mook verewigt. Und das haben sie auch einer Firma aus Weeze zu verdanken.