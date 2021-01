Aktion von Gesthüsen und van Loon in Kevelaer : Rührend: Gartenbaubetrieb schickt Blumengrüße an die Seniorenheime

Kevelaer Nette Idee aus Kevelaer: Der Betrieb Gesthüsen und van Loon verschenkte an die Seniorenheime 1500 Azaleen, als kleine Freude in schwieriger Zeit.

Doch Corona kennt bekanntlich keinen Spaß und hat den Karneval in die Knie gezwungen. Sitzungen und Umzüge fallen aus. „Daraufhin haben wir uns überlegt, wie wir den Menschen doch noch eine Freude bereiten können“, berichtet Sabina Gesthüsen. Gemeinsam kam man auf die Idee, Blumen in den Seniorenheimen zu verteilen. „Wir haben uns gedacht, dass wir in diesen schwierigen Zeiten den Menschen, die in besonderem Maße von den Einschränkungen betroffen sind, mit unserem Blumenschmuck eine kleine Freude bereiten können“, erzählt sie. Daraufhin schrieb man die Heime an und stimmte die Aktion auch mit dem Ordnungsamt ab. Die Verantwortlichen in den Einrichtungen waren von der Initiative begeistert und so brachte der Gartenbaubetrieb die Azaleen im kleinen Übertopf mit dekorativem Schmuck zu den Festtagen zu den Heimen. Die Blumen wurden vor der Tür platziert und von den Mitarbeitern ins Haus geholt, damit auch hier die Corona-Vorgaben gewahrt blieben. In den Häusern wurden die Blumen dann auf die Zimmer gebracht, wo sie bei den Senioren offenbar sehr gut ankamen. „Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, einige haben uns auch Dankeskarten geschrieben“, berichtet Sabina Gesthüsen. „Auch für uns war es schön zu merken, dass es uns gelungen ist, manchem ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.“