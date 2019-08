Wirtschaft in Kevelaer : Gartenbau Janßen – echter Familienbetrieb

KEVELAER Die dritte Generation ist im Unternehmen aktiv. Mitglied im Netzwerk Agrobusiness Niederrhein.

Im Gartenbaubetrieb Janßen in Kevelaer wird der Begriff „Familienbetrieb“ gelebt. Hubert und Gabi Janßen führen den Betrieb bereits in zweiter Generation seit 1998. Sohn Raphael ist vor sechs Jahren nach Abschluss seiner kaufmännischen Ausbildung und Meisterprüfung dazugekommen, und Sohn Marek, der seine Gärtnermeisterprüfung demnächst ablegen wird, hat kürzlich seine Tätigkeit im Betrieb aufgenommen. Schwester Lavinia absolviert aktuell eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau in einem Unternehmen, das Blumen und Pflanzen vermarktet, und wird nach ihrer Lehre ebenfalls im Betrieb einsteigen.

„Da müssen die Eltern bereits Freude an der Arbeit im eigenen Gartenbaubetrieb an die Kinder vermittelt haben, sonst wäre diese Zusammenarbeit in einem Unternehmen nicht möglich“, meint Dr. Anke Schirocki, Geschäftsführerin von Agrobusiness Niederrhein, beim Einführungsgespräch zur Mitgliedschaft des Gartenbaubetriebs Janßen im Verein. „Wir haben eine klare Aufgabenverteilung, und meine Eltern lassen mir Freiraum bei den Entscheidungen“, sagt Raphael Janßen, der mit seinen Eltern die Geschäftsführung ausübt. „Es ist eine große Herausforderung und macht sehr viel Spaß.“ Der Gartenbaubetrieb Janßen ist modern aufgestellt. Auf 24 Hektar Freiland- und drei Hektar Gewächshausfläche produziert er hauptsächlich Callunen (Heidekraut), Lavendel und Dianthus (Nelken). Bei den Callunen stehen die Mutterpflanzen bereits im Betrieb. Von ihnen werden die Stecklinge geschnitten, die dann bewurzelt in die Töpfe gepflanzt werden. In der hochtechnisierten Topfanlage werden 9000 Jungpflanzen pro Stunde gepflanzt. Trotz des hochtechnisierten Produktionsablaufs sind gute Mitarbeiter die wichtigste Voraussetzung für das Gelingen. „Deshalb haben wir jedes Jahr zwei bis vier Auszubildende in der Gärtnerausbildung, die wir zum großen Teil auch übernehmen.“