Kevelaer : Galerienbummel zeigt kulturelle Vielfalt in Kevelaer

Die Besucher bekommen Einblicke in die Galerien. Foto: Stadt Kevelaer

Kevelaer Kevelaer bietet Kunstliebhabern im Rahmen des „Internationalen Madonnari-Festivals“ am Sonntag, 22. September, um 14 Uhr einen geführten Galerienbummel an. Stadtführerin Susann Pechhold wird Kunst-Interessierten bei diesem kostenfreien Rundgang durch fünf Galerien die Vielfalt der Kevelaerer Kunstszene näherbringen.

Interessierte treffen sich um 13.45 Uhr am Eingang des Forum Pax Christi.

Erste Station wird die Galerie Heinz Janssen sein, die 1979 am Kapellenplatz in Kevelaer eröffnet wurde. Bei der Führung sind Arbeiten des Düsseldorfer Künstlers Bert Gerresheim zu sehen. Passend zum hundertjährigen Gedenken des 1919 verstorbenen Historienmalers Friedrich Stummel gibt es in der Galerie auch einige große Madonnen-Darstellungen sowie Zeichnungen und Entwürfe im Original zu sehen. Als Maler ist Stummel am Niederrhein vor allem durch seine umfangreichen Kirchenmalereien bekannt.

In der Luxemburger Galerie betreibt Sepideh Akbarzadeh, Malerin und Kunstcoach, seit 2013 ihr Atelier für Malerei. „Ein abstraktes Bild zu malen und sich in die Stille hinein zu versenken, ist Kern der Arbeit. Es geht darum, sich mit dem Ganzen zu verbinden und den Moment des Friedens zu erleben“, so die Künstlerin. Die Künstlerin präsentiert bei ihrer Ausstellung „Die Quelle der Inspiration“ vertraute und neue abstrakte Bilder mit den Themen, „Stille“, „Urvertrauen“ und „Frieden“. Beim Galeriebummel öffnet sie ihre Türen, um den Besuchern einen Einblick in ihre Arbeit zu geben.

Wenige Meter weiter zeigt die Wortwerk-Galerie auf der Busmannstraße die bis Ende September laufende Ausstellung „Lebenslinien“. Die Ausstellung ist der 80-jährigen Künstlerin Yoshi Yamauchi gewidmet, die vor vielen Jahren ihre zweite Heimat in Kevelaer gefunden hat. Die Glaskunst war das Medium, das sie von ihrem Geburtsort in Japan über verschiedene Schaffensperioden bis an den Niederrhein führte. Nachdem dieser Aspekt bereits im Fokus einer früheren Präsentation in der wort.werk-Galerie an der Busmannstraße stand, liegt der Akzent nun auf ihrem Werk als Malerin. So dürfte die Einzelausstellung selbst für Kenner der Kevelaerer Kunstszene noch die eine oder andere Entdeckung bereithalten.

Der nächste Stopp des Rundgangs liegt auf der Hauptstraße, wo die 53-jährige Issumer Künstlerin, Cornelia Elbers, 2018 ihre Galerie Nell eröffnete. Sie hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Anfangs verkaufte sie ihre Sachen von Zuhause aus bis sie ein Ladenlokal auf der Busmannstraße anmietete, welches aber schnell zu klein wurde. Auf nunmehr größerer Fläche auf der Hauptstraße vertreibt sie mit viel Spaß und Humor ihre Arbeiten. Die selbst kreierten Motive auf Leinwand, Postkarten, Tassen, Magneten, Koffer und vielem Mehr finden begeisterte Kunden.