24-Stunden-Challenge in Köln Mera-Belegschaft hilft, den Weltrekord zu knacken

Mehr als 50 Mera-Kolleginnen und -Kollegen schwitzten gemeinsam, feuerten sich gegenseitig an und tanzten zu Kölscher Musik der „Boore“, die extra angereist waren, um die Teilnehmer der Challenge und Joey Kelly musikalisch zu unterstützen. Eröffnet wurde die Sport-Challenge durch Bernd Vos, Senior-Chef von Mera, aber natürlich sorgten auch Felix Vos und Martin Spengler, die beiden Mera-Geschäftsführer, für die richtige Motivation vor Ort, feuerten an und sportelten mit. Begeisternd für alle auch der Einsatz von Freunden der Mera-Familie: Tierschützer und Schauspieler Ralf Seeger machte in der Nachtschicht mit seinen „Helden für Tiere“ mit und zahlreiche Sportler brachten das Team durch ihre körperliche Fitness nach vorne.