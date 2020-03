Anmeldezahlen an Schulen : Oberstufe der Gesamtschule startet mit 80 Schülern

Die Schulen werden gute Klassengrößen bilden können. Foto: dpa/Daniel Karmann

KEVELAER/WEEZE Die Anmeldungen in Kevelaer für das Schuljahr 2020/21 sind gelaufen. Die Schulleiter sind mit den Zahlen zufrieden. Viele Kinder aus Weeze gehen auch nach Goch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Es ist ein besonderes Schuljahr für den Standort Kevelaer. Es ist das erste Jahr nach der Schließung des Gesamtschulstandortes in Weeze und gleichzeitig der Start für die Oberstufe am Gymnasium, wichtige Weichenstellungen also für die Zukunft. 80 Anmeldungen gibt es für die erste Oberstufe, berichtet Gesamtschulleiter Christoph Feldmann. „Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden“, sagt er. Die meisten Schüler der neuen Oberstufe haben bereits vorher die Gesamtschule Kevelaer besucht.

Wie hoch die Anmeldezahlen für die fünften Klassen sind, steht noch nicht endgültig fest. Noch würden einige Rückmeldungen fehlen. Man sei mit den Zahlen bislang zufrieden, es würden auf jeden Fall wieder fünf Eingangsklassen gebildet. Die Schließung des Standorts in Weeze habe sich bislang nicht bemerkbar gemacht. „Die Nachfrage aus Weeze ist in etwa gleich geblieben“, berichtet Feldmann. Die genauen Zahlen sollen im Schulausschuss am Dienstag, 10. März, bekannt gegeben werden. Dann soll den Politikern auch das Konzept für die Oberstufe erläutert werden.

INFO Das sind die Zahlen der Grundschulen Grundschulen Gelaufen sind auch die Anmeldungen an den Grundschulen. Insgesamt 266 Anmeldungen gab es. Die Zahlen St. Antonius 95 Anmeldungen (vier Eingangsklassen), St Hubertus 65 (3), St. Franziskus Twisteden 30 (1 jahrgangsübergreifend), Wetten 16 (1), Grundschulverbund Overberg Wido/Kervenheim 60 (3).

Am Gymnasium ist die Zahl der Anmeldungen für die fünfte Klasse stabil geblieben. Im vergangenen Jahr startete der fünfte Jahrgang mit knapp 90 Schülern, jetzt werden 86 Kinder am Gymnasium neu aufgenommen. Die Zahl sei ideal, so Schulleiter Karl Hagedorn. Das Gymnasium ist dreizügig, so können zwei Klassen mit 29 Schülern und eine mit 28 Schülern gebildet werden. Mit dieser Klassengröße könne man gut arbeiten. Wenn es mehr als 90 Anmeldungen gebe, seien Klassen sehr voll.

Traditionell gehen Kinder aus Kevelaer und Weeze auch in Goch auf die Schule. An der Gaesdonck sind 23 Kinder aus Weeze und Kevelaer angemeldet. Das macht etwa ein Drittel der neuen Fünftklässler aus, berichtet Schulleiterin Doris Mann. „Das ist so ungefähr die Zahl, die wir auch in den vergangenen Jahren hatten“, sagt die Rektorin. Für die Kinder aus den Nachbarkommunen gibt es von der Schule ein ganz besonderes Angebot. Es sind eigene Buslinien eingerichtet, die die Kinder auch in den Ortsteilen abholen und zur Gaesdonck bringen. Dass die Schule gefragt ist, zeigte sich bei den Anmeldungen erneut. 130 Eltern meldeten ihre Kinder an, 75 Schüler wurden schließlich aufgenommen. Sie werden in drei Klassen unterrichtet.