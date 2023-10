Anmelden für den Termin am 12. November Professionelle Führung über den Kevelaerer Friedhof

Tickets für die Gästeführung sind im Vorverkauf in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses oder im Informationsgebäude vom Solegarten St. Jakob erhältlich. Sie kosten sechs Euro pro Person, Kinder bis fünf Jahre können kostenlos an der Führung teilnehmen und Familien zahlen 15 Euro. Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese direkt in der Tourist Information am Peter-Plümpe-Platz 12, im Informationsgebäude vom Solegarten St. Jakob, auf der Internetseite www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter den Telefonnummern 02832 122 991 oder -992.