Winnekendonk : Frühdefibrillator gespendet

WINNEKENDONK Der zeitnahe Einsatz eines Frühdefibrillators kann Leben retten und ist eine wichtige Unterstützung bei Erste-Hilfe-Maßnahmen. Gerade in Winnekendonk, wo der Rettungsdienst aus Kevelaer oder Goch anfährt, vergehen wertvolle Minuten.

Rainer Janßen , Regionalleiter bei der Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze, übergab einen Frühdefibrillator „Zoll AED Plus“ an den Vorsitzenden des Trägervereins der Öffentlichen Begegnungsstätte, Hans-Gerd Frerix .

Das Gerät wurde von Guido Ullrich, Regionaler Vertriebsleiter der Wero GmbH & Co. KG, vor Ort in Betrieb genommen. Anschließend fanden eine Unterweisung in der Handhabung des Gerätes und praktische Übungen statt.