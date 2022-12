Aktion für den Frieden Besonderer Gottesdienst zum Innehalten

Unter dem Motto „Fünf Minuten vor Weihnachten“ lädt die Stiftung Aktion pro Humanität in Kevelaer zu einem besonderen Gottesdienst ein und einer besonderen Aktion ein. Start ist am Donnerstag, 22. Dezember, 18 Uhr, in der Antoniuskirche in Kevelaer. Einmal noch Innehalten in der vorweihnachtlichen Geschäftigkeit und Hektik. Gemeinsam auf einem abendlichen Weg von der Antonius-Kirche in Kevelaer – im Schein von Pechfackeln – den Weg der Herbergssuche von Maria und Josef bedenken. Dann führt ein kleiner Spaziergang, bei dem gesungen, geschwiegen, gehört wird, im Licht von Pechfackeln über den Kreuzweg zur Clemenskapelle.