Solidarität mit der Ukraine : Marsch gegen den Krieg am Freitag in Weeze

Weeze Auch Weeze positioniert sich klar im Ukraine-Krieg. Man will ein Zeichen setzen, sagt der Bürgermeister und ruft zum gemeinsamen Friedensmarsch auf.

Als Solidaritätsbekundung mit der ukrainischen Bevölkerung leuchten die Fenster des Rathauses seit dem Wochenende in den Landesfarben der Ukraine. Auch im Bürgerhaus in Weeze sind die Fenster des Eingangs mit blau-gelben Tüchern ausgestattet. „Wir wollen auch hier in Weeze ein Zeichen setzen und deutlich machen, dass wir mit den Bürgerinnen und Bürgern in der Ukraine in dieser außergewöhnlichen Situation des Krieges verbunden sind und an ihrer Seite stehen,“ so Bürgermeister Georg Koenen.