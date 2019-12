FFF gegen den Flughafenzuschuss : „Fridays for Future“: In Nahverkehr statt in den Flughafen investieren

„Fridays for Future“: In Nahverkehr statt in den Flughafen investieren

Die Ortsgruppe Kleve spricht sich gegen den Zuschuss für den Airport Niederrhein aus. Geld soll lieber in Klimaschutzprojekte fließen.

Die „Fridays for Future“ Ortsgruppe Kleve äußerte sich am Donnerstag im Vorgeld der Kreistagssitzung zum Thema „Zuschuss für den Flughafen Weeze“. Aus Sicht der Aktivisten soll der Airport Niederrhein keine weiteren Finanzhilfen der Kommune und des Kreises bekommen.

Marti Mlodzian, Pressesprecher von Fridays for Future Kleve sagt: „Der Flughafen hat bereits in den vergangenen Jahren Hilfe in Höhe von insgesamt 26,8Millionen Euro erhalten. Seit 2016 sollte der Flughafen laut Kreistagsbeschluss ohne weitere Hilfen auskommen, jedoch verzichtete der Kreis Kleve auf die Rückzahlung der Kredite, wofür Kreis und Kommune Anteile am Flughafen bekamen.“ Nun solle der Flughafen, nach einer Finanzhilfe von einer Million Euro von der Kommune, zusätzlich eine neue Finanzhilfe in Höhe von knapp zwei Millionen Euro vom Kreis Kleve bekommen. „Die Fridays for Future Ortsgruppe Kleve hält das für falsch.“