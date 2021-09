Bummel am Abend mit Programm : Wieder Spätschicht in Kevelaer

Bei der Spätschicht können die Kunden lange einkaufen. Foto: Händler/Händler Busmannstraße

Kevelaer Geschäfte in der Busmannstraße öffnen am Freitagabend. Demnächst wird die Aktion auch auf die Hauptstraße ausgeweitet. Was die Kunden erwartet.

Vor zwei Jahren bedauerten viele, dass die recht erfolgreiche Reihe von Busmann-Spätschichten eingestellt wurde. Der Aufwand sei leider zu groß, hieß es. Bei den Kunden war der Einkaufsabend am Freitag mit kulinarischem Begleitprogramm beliebt gewesen.

Jetzt kommt die Spätschicht zurück. Am Freitag, 3. September, starten die Händler und Gastronomen die erste von insgesamt vier geplanten „Kevelaerer Spätschichten“ – einen langen Einkaufsabend mit musikalischer und kulinarischer Begleitung. „Es ist keine Neuauflage der Busmann-Spätschicht, sondern ein Einkaufsabend in der Stadt mit etwas anderem Konzept“, so Anja Hummler vom Organisationsteam. Daher heiße die Veranstaltung jetzt auch „Kevelaerer Spätschicht“. Von Termin zu Termin soll sich der Abend anders gestalten. Ab Oktober soll dann auch die Hauptstraße mit dabei sein.

Für Musik sorgen die Travelers. Foto: Händler/Händler Busmannstraße

Aus organisatorischen Gründen findet der erste Termin ausschließlich auf der Busmannstraße statt. Dort sind die Geschäfte, Cafés und Restaurants bis mindestens 21 Uhr geöffnet und laden zum entspannten Bummeln am Abend ein. Neben der ortsansässigen Gastronomie rund um den Luxemburger Platz wartet in Höhe der Sparkasse ein Streetfood-Angebot auf die Besucher.

Zum Auftakttermin im September kommt „Esswerk“ aus Krefeld auf die Busmannstraße. Als gelernter Koch und Restaurantfachmann legt Betreiber Stefan Kremers Wert auf Regionalität und Umweltbewusstsein. Er bietet an diesem Abend ausgefallene Burger-Kreationen und kühle Getränke an. Die Teams von „Stadtcafé“ und „Pfannkuchenhaus“ kümmern sich am anderen Ende der Busmannstraße auf dem Luxemburger Platz um Speisen, Getränke und Cocktails.

Die musikalische Begleitung des Abends übernehmen „The Travelers“. Akustisch unterwegs mit Kontrabass, Gitarre und Gesang interpretieren sie Songs der 50er bis 2000er im Vintage-Gewand. Für das Weseler Duo ist es bereits der zweite Auftritt in Kevelaer.

Als kleines „Bonbon“ gibt es während der „Kevelaerer Spätschicht“ bei einem Einkauf mit der neuen Kevelaer-Card zehn Prozent Rabatt in den teilnehmenden Geschäften.