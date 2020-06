Spielgruppe in Kevelaer : Freie Plätze im „Vergissmeinnicht“

Kevelaer Die U3-Spielgruppe des Caritasverbandes im Klostergarten Kevelaer hat ab Sommer noch Kapazitäten.

Gute Nachricht für alle Eltern, die noch eine Betreuung für ihre Sprösslinge suchen: Die U3-Spielgruppe „Vergissmeinnicht“ des Caritasverbandes im Klostergarten Kevelaer hat ab Sommer 2020 noch einige Plätze frei. „Kinder, die zwei Jahre alt sind oder demnächst zwei werden sind in unserer Spielgruppe bestens aufgehoben“, meint Leiterin Tina Kamps. Die Kinder werden an zwei Vormittagen pro Woche auf einen sanften Einstieg für den „großen“ Kindergarten vorbereitet. „In einem überschaubaren Umfeld gleichaltriger Kinder können sie erste Sozialkontakte knüpfen und Gruppenerfahrungen machen“, erläutert Kamps: „Wir setzen an unsere Betreuung die gleichen hohen Qualitätsanspruch an, den wir auch in den anderen Kindergärten und Familienzentren des Caritasverbandes umsetzen.“ Dazu zählen neben dem pädagogischen Konzept auch eine strukturierte Elternarbeit und besondere wiederkehrende Aktionen. Die Betreuungszeiten der zwei U-3 Gruppen mit je zehn Kindern sind montags/mittwochs oder dienstags/donnerstags zwischen 8 Uhr und 11.30 Uhr. Tina Kamps ist unter 02832 9250124 sowie per Mail tina.kamps@caritas-geldern.de erreichbar. Weitere Info unter www.caritas-geldern.de.