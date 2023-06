Reparatur verzögert sich Becken im Freibad Kevelaer bleibt länger gesperrt

Seitdem arbeiten die Mitarbeiter des Freibads mit Hochdruck an der Reparatur. „Die Arbeiten an der Folie laufen gut, jedoch gibt es ein Problem mit der Schwallwasserpumpe für das Nichtschwimmerbecken. Für die Instandsetzung fehlen noch Ersatzteile, die erst in der kommenden Woche eingebaut werden können“, teilt Lena Hanenberg mit. Daher bleibt das Nichtschwimmerbecken zunächst weiterhin geschlossen und wird auch an diesem Wochenende, 17. und 18. Juni, nicht geöffnet. Das Schwimmerbecken sowie der Kleinkinderbereich sind aber weiter offen.