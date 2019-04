Tanzwettbewerb : Tolle Gardetänze im Bühnenhaus

Die Kleinsten waren bei dem tänzerischen Großereignis mit Begeisterung dabei. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Der VFR Blau-Gold Kevelaer hatte nach einem Jahr Pause zum dritten Garde- und Showtanzturnier eingeladen. Mehr als 60 Formationen zeigten ihr Können. Die heimischen Gruppen waren bei anderen Turnieren im Einsatz.

Wer am Samstag in der Kevelaerer Innenstadt unterwegs war, hat sie vielleicht gesehen. Viele kleine und nicht mehr ganz so kleine Mädchen in Gardeuniform oder schillerndem Showtanz-Kostüm. Denn der VFR Blau-Gold Kevelaer (Verein zur Förderung des Rosenmontagszuges) hatte nach einem Jahr Pause zum dritten Garde- und Showtanzturnier ins Konzert- und Bühnenhaus eingeladen.

Elke Tebartz, die Präsidentin des Vereins, erklärte: „Wir lernen von anderen Turnieren und werden so immer besser.“ In diesem Jahr sollten 85 Gruppen auf der Bühne stehen, allerdings sagten 19 teils sehr kurzfristig aus verschiedenen Gründen ab: „Manche haben krankheitsbedingte Ausfälle und können nicht auftreten. Und die diesjährige Session war auch schon sehr lang.“

Ein Hingucker waren die Germania Girls aus Materborn. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Info Diese Gruppen schnitten am besten ab Minis Garde 1. Fidelinchen (KG Fidelitas Materborn), 2. Germania Sternchen (KG Germania Materborn), 3. AKV Minis (AKV Vallis Comitis) Schüler Garde 1. Schildateenies (KG Klever Schildbürger), 2. Wölkchen (KG Flying Familli), 3. Schwanenfünkchen (Schwanenfunker)

Bambini Show 1. Piccolinis (KKG Geldern), 2. AKV Bambinis (AKV Vallis Comitis), 3. Bambinis (Karnevalsverein Freiwillige Feuerwehr Goch) Schüler Solo 1. Lea Pauls (KG Flying Familli), 2. Lia Moczygemba (KG Germania Materborn), 3. Dana Sabah (TSG Alles det met Kaldenkirchen)

Minis Show 1. Fidelinchen (KG Fidelitas Materborn), 2. Minis (Fidelitas Uedem), 3. Germania Sternchen (KG Germania Materborn) Schüler Show Schildateenies (KG Klever Schildbürger), 2. Mini Teens (1. GGK Rot-Weiß), 3. Wölkchen (KG Flying Familli) Jugend Garde 1. Teenies (1. GGK Rot-Weiß), 2. Juniorentanzgarde (TSG Alles det met Kaldenkirchen), 3. Teenies (SV Viktoria Goch) Jugend Solo 1. Ronja Elbers (KG Germania Materborn), 2. Lana Rütten (KG Germania Materborn), 3. Charlotte Janßen (KG Fidelitas Materborn) Jugend Show 1. DIWO (SC Blau-Weiß Ostenland), 2. HCG Girlies (Hasselter Carnevalsgemeinschaft), 3. Juniorentanzgarde (TSG Alles det met Kaldenkirchen) Haupt Garde 1. Große Garde (TSG Alles det met Kaldenkirchen), 2. Funken (1. GGK Rot-Weiß), 3. HCG Sternchen (Hasselter Carnevalsgemeinschaft) Haupt Solo 1. Ronja Hendricks (KG Klever Schildbürger), 2. Clara Pora (KV de Üüle Dülken), 3. Alina Weijers (KG Klever Schildbürger) Haupt Show 1. Eclipse Showdance (KG Klever Schildbürger), 2. Germania Lightnings (KG Germania Materborn), 3. HCG Diamonds (Hasselter Carnevalsgemeinschaft)

Nichtsdestotrotz gaben die teilnehmenden Vereine, die zum großen Teil aus dem Kreis Kleve stammten, alles. In drei nach Alter sortierten Gruppen wurden die Rubriken Showtanz, Gardetanz und Solotanz abgedeckt. Die Kleinsten gingen noch in den Kindergarten, in der Hauptgruppe standen auch junge Erwachsene auf der Bühne.

Nicht vertreten waren die fünf eigenen Tanzgruppen des VFR Blau-Gold. Elke Tebartz erläuterte die Gründe: „Zum einen schneiden unsere Gruppen bei Wettbewerben immer sehr gut ab, und wir wollen niemanden abschrecken. Außerdem gewinnen auf anderen Turnieren oft eigene Gruppen, und das hat immer einen bitteren Beigeschmack.“

Während sich die ganz Kleinen nach ihrer Siegerehrung verabschiedeten, blieben viele andere Gruppen und die Mitglieder des veranstaltenden Vereins bis zum Ende gegen 19 Uhr, um auch die älteren Teilnehmer zu unterstützen. Am Ende wurden viele der Vereine mit hohen Punktzahlen und Applaus für ihre tollen Leistungen belohnt. Die Ersten jeder Gruppe erhielten einen Pokal.

Und auch der VFR konnte am Wochenende Erfolge verzeichnen. Am Samstag traten die Teenies (Alterskategorie elf bis 17 Jahre) beim Finale der Duisburger Tanztage an. Mit dem Thema „Hexen“ holten sie mit 85,1 Prozent den ersten Platz. Am Sonntag standen dann die Showgirls mit dem Tanz „VFR Astrogirls“ im Finale der Tanztage in der Altersklasse „Adults“ (über 16 Jahre).