Förderverein rettet Wildtiere im Kreis Kleve : Experten raten dazu Tierkinder in Ruhe lassen

640 Tiere, darunter 61 Greifvögel, 21 Eulen, 81 Igel und 3 Schildkröten wurden bei der Wildtierauffangstation des Kreises Kleve in Weeze aufgenommen und soweit möglich wieder aufgepäppelt und im Anschluss wieder ausgewildert. Dabei handelt es sich auch um Fundtiere von Privatpersonen sowie um Tiere, die von den Behörden, der Polizei oder Feuerwehr sichergestellt werden. Zu den Aufgaben und Tätigkeiten der Wildtierauffangstation gehören insbesondere die Aufnahme und Unterbringung von in Not geratenen Wildtieren, einschließlich Greifvögeln und Jungtieren im Kreis Kleve. Die Auffangstation betreibt Wilhelm Schnabel mit seiner Frau. Schnabel als Leiter der Station sowie Jan Baumann als Vorsitzender der Kreisjägerschaft appellieren an die Bevölkerung nur Wildtiere, die offensichtlich verwundet sind oder Jungtiere, die neben einem toten Elterntier aufgefunden werden, zur Wildtierauffangstation zu bringen. Vermeintlich allein gelassene Jungtiere und auch Jungvögel sollte man unbedingt in Ruhe lassen und auf gar keinen Fall anfassen oder gar aufnehmen. Das Elterntier ist meist nicht weit und kümmert sich selbst um sein Junges. Ein Jungtier, auf das menschliche (feindliche) Gerüche übertragen wurde, wird hingegen von seinem Elterntier meist nicht angenommen und muß dann verhungern. Deshalb der Appell: Jungtiere unbedingt in Ruhe lassen!