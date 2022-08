Gegen das Vergessen : Verein kümmert sich um historische Gräber in Kevelaer

KEVELAER Die Mitgliederzahl ist von zwölf auf mittlerweile 46 gestiegen. Nächstes Projekt ist die Restaurierung eines Denkmals, das von Hermann Sensen geschaffen wurde.

Als nächstes Projekt steht die Restaurierung eines aufgegebenen Denkmals mit einer neugotischen Kreuzigungsszene in Mosaiktechnik an, die vom Künstler und Mosaizisten Hermann Sensen (1872 bis 1954) geschaffen wurde. Der Kirchenmaler Hermann Sensen wurde 1872 in Sterkrade geboren. Als 21-Jähriger wurde er von Friedrich Stummel in sein Atelier in Kevelaer aufgenommen. Stummel war es, der Sensen mit dem italienischen Mosaizisten Antonio Gobbo, der den Fußboden in der Gnadenkapelle ausführte, zusammenbrachte. Von Gobbo wurde Sensen in der Mosaikkunst ausgebildet, hier spezialisierte er sich und war auf diesem Arbeitsfeld konkurrenzlos, so beschreibt es Peter Lingens in seinem Buch „Die Kirchenmaler vom Niederrhein“. Auch das Mosaik des Stummelgrabmals auf unserm Friedhof ist ein Werk von Sensen.