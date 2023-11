Mittel vom Land auch für Geldern und Straelen Fast 250.000 Euro zur Förderung der City von Kevelaer

Die beiden CDU-Landtagsabgeordneten für den Kreis Kleve, Günther Bergmann und Stephan Wolters, freuen sich, dass erneut Landesförderungen in den Kreis fließen. So stellt das Land jetzt Fördermittel in Höhe von landesweit 35 Millionen Euro für Maßnahmen zur Stadtentwicklung bereit, die den Innenstädten zugutekommen. Fünf Kommunen aus dem Kreis Kleve erhalten davon für ihre Projekte zusammen 782.512 Euro.