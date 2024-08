Technische Probleme Maschine landet ohne Fahrwerk am Airport Weeze – Flugverkehr umgeleitet

Am frühen Abend ist sicherheitshalber der Flugbetrieb am Airport in Weeze eingestellt worden. Das bestätigte ein Sprecher des Flughafens auf Anfrage der Redaktion. Hintergrund ist ein Vorfall auf dem Flugfeld. „Ein Kleinflugzeug vom Typ Piper PA-44 mit zwei Personen an Bord ist aus bislang noch ungeklärter Ursache auf der Landebahn ohne Fahrwerk gelandet und ist dort nach der Landung liegen geblieben“, so Flughafensprecher Tom Kurzweg.