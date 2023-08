Verdi spricht von Fehlentscheidung für Flughafen Kritik an Auftragsvergabe für Sicherheitskontrolle in Weeze

Die Vergabe des Auftrags für die Luftsicherheitskontrollen am Airport Weeze sorgt immer wieder für Diskussionen. Schon mehrfach hat sich die Gewerkschaft Verdi dazu kritisch geäußert. Massive Kritik hatte Verdi an der Firma ESA Luftsicherheit GmbH geübt. Daher kann die Gewerkschaft nicht verstehen, warum das Unternehmen weiter für die Sicherheit in Weeze zuständig ist.