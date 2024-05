Lohn zu spät ausgezahlt Airport Weeze – Sicherheitspersonal wartet wieder auf Geld

(sed) Wieder gibt es Ärger um die Firma „Esa Luftsicherheit“, die auch am Flughafen Weeze für die Sicherheitskontrollen zuständig ist. Wie die Gewerkschaft Verdi berichtet, haben die Beschäftigten in Weeze ihren Lohn nicht pünktlich erhalten. „Die Sicherheitsfirma ESA Luftsicherheit GmbH ist ein Fass ohne Boden! Die Missstände bei dieser unzuverlässigen Sicherheitsfirma haben anscheinend kein Ende. Mehrfach wurden die Tariflöhne der Beschäftigten an den verschiedenen Verkehrsflughäfen verspätet überwiesen“, so Özay Tarim, Sekretär der Gewerkschaft Verdi und Experte des Bereichs Flughafen. Auch betroffen seien die Flughäfen Dresden und Erfurt.