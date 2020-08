Neuer Chef für den Airport Weeze : Sebastian Papst wird neuer Flughafen-Geschäftsführer

WEEZE Jetzt ist das Geheimnis gelüftet. Sebastian Papst wird Nachfolger von Ludger van Bebber als Geschäftsführer des Flughafens in Weeze.

Sebastian Papst wird neuer Geschäftsführer der Flughafengesellschaft des Airport Weeze. Das hat der Aufsichtsrat auf seiner letzten Sitzung beschlossen. Am Samstag wurde die Nachricht bekannt gegeben.

Kommentar zum Machtkampf am Airport

Kommentar zum Machtkampf am Airport : Düsseldorfer Flughafen sollte von Lufthansa lernen

Zehn-Minuten-Schranken am Flughafen bleiben offen

Airport in Düsseldorf

Airport in Düsseldorf : Zehn-Minuten-Schranken am Flughafen bleiben offen

„Papst ist ein ausgewiesener Wirtschaftsmanager mit einem breiten Erfahrungshorizont im Management mittelständisch geprägter Unternehmen und in der internationalen nternehmensberatung“ sagte Wolfgang Spreen, Landrat des Kreis Kleve. „Wir sind uns sicher, dass er der Erfolgsgeschichte unseres Flughafens, die ganz wesentlich von Ludger van Bebber geprägt wurde, weitere Kapitel hinzufügen kann.“

„Sebastian Papst bringt die Eigenschaften und Qualifikationen mit, die es braucht, um die ausgezeichnete Arbeit von Ludger van Bebber fortzusetzen. Wir wünschen ihm für die neue, sicherlich herausfordernde Aufgabe viel Erfolg“, so Ulrich Francken, Bürgermeister der Flughafengemeinde Weeze.

Der Nachfolger von van Bebber ist in Hagen geboren und widmete sich später in Wuppertal und Ulm dem Studium der Betriebswirtschaftslehre, mit dem Schwerpunkt Finanzen und Revision. Das Studium schloss er 2005 mit der Promotion zum Dr. rer. Pol ab.

Von 2005 bis 2009 war er als Manager für die Unternehmens-beratung PricewaterhouseCoopers AG (PWC) in Düsseldorf tätig. Danach war er in mehreren mittelständigen Unternehmen, unter anderem aus dem Bereich der Mobilität, in der Geschäftsführung tätig, zuletzt für ein internationales Unternehmen aus dem Bereich Automobilzulieferer.