Besuch in Weeze Regierungspräsident sieht sich am Flughafen um

Im Fokus standen dabei der Flugbetrieb und die Abläufe der Abfertigung, Sicherheitsstandards, einschließlich der Überprüfung der Gepäckstücke. Derzeit ist besonders viel Betrieb am Airport, weil Urlaubszeit ist. Die Bezirksregierung ist für die Sicherheitsabfertigung am Flughafen zuständig und beauftragt die entsprechenden Firmen. Wie berichtet, hatte es dort zuletzt Probleme gegeben. Daraufhin hatte die Bezirksregierung der Firma ESA gekündigt und den Auftrag an ein anderes Unternehmen vergeben.