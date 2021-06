Flughafen Weeze rüstet sich für die Sommerferien : Airport erwartet 160.000 Fluggäste

Weeze Der Flughafen rüstet sich für die anstehenden Sommerferien. 33 Ziele sind im Angebot. Damit erreicht man beinahe wieder das Vor-Corona-Niveau.

Der Airport Weeze steht vor seiner Hochsaison. Am Montag, 5. Juli, beginnen die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Gleichzeitig haben die Fluggesellschaften ihr Angebot am Airport deutlich ausgeweitet. Insgesamt werden in den kommenden Monaten 33 verschiedene Ziele von Weeze aus angeflogen – viele davon in Urlaubsregionen in Spanien, Italien oder Nordafrika. So geht es auch in diesem Sommer etwa nach Palma de Mallorca, Porto oder Cagliari.