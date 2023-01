Am Flughafen Weeze Seit mehr als zehn Jahren gesuchter Mann festgenommen

Am selben Tag vollstreckte die Bundespolizei am Flughafen Weeze einen weiteren Haftbefehl. Das Amtsgericht Lübeck hatte im Jahr 2019 einen 61 Jahre alten Deutschen wegen Steuerhinterziehung in zwei Fällen zu einer Gesamtgeldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 65 Euro verurteilt. Hiervon musste der Reisende noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen verbüßen oder eine Geldstrafe in Höhe von 1300 Euro zahlen. Durch die Zahlung der fälligen Geldsumme konnte der Mann die drohende Haft abwenden und seine Reise fortsetzen.