Diskussion um den Flughafen : Grüne: Kein „weiter so“ beim Airport Weeze

Weeze Die Grünen fordern erneut, dass ein Konzept für die Nutzung des Flughafen-Areals erstellt wird. Die Anlage könnte den Steuerzahler sonst teuer zu stehen kommen.

In den letzten Tagen überschlagen sich die Ereignisse bei Ryanair. Wie berichtet, hatte die Airline nach Streit mit der Pilotengewerkschaft gedroht, die Basis in Weeze zu schließen. Inzwischen heißt es, man überdenke das noch.

Für die Grünen in Weeze wird eine dauerhafte Fortführung des Flugbetriebs auf Laarbruch immer unwahrscheinlicher. „Sah es zunächst noch so aus, als würde der Abzug von Stationierungen auf Regionalflughäfen ein Druckmittel in der Tarifauseinandersetzung sein, häufen sich nun die Hinweise, dass Ryanair vielmehr seine Unternehmensstrategie überdenkt und sich grundsätzlich auf die großen Flughäfen konzentrieren möchte“, heißt es in der Mitteilung der Partei.