Festnahme am Flughafen Weeze Ins Gefängnis statt nach Marokko

Weeze · Am Flughafen in Weeze ist der Polizei ein gesuchter Mann ins Netz gegangen. Er wurde noch am Airport verhaftet und ins Gefängnis gebracht – für 333 Tage.

31.05.2023, 11:07 Uhr

Die Bundespolizei nahm den Mann fest (Symbolfoto). Foto: Bundespolizei

Schnapszahl mit Folgen: genau 333 Tage Reststrafe hatte ein 27-Jähriger noch, der jetzt den Beamten am Airport Weeze ins Netz ging. Am Dienstagnachmittag um 14.30 Uhr hatte die Bundespolizei den Niederländer vor dem Flug nach Oujada (Marokko) kontrolliert. Die Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Heinsberg mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Der Gesuchte musste noch eine 333-tägige Restjugendstrafe von ursprünglich einem Jahr und zehn Monaten wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verbüßen. Daher endete die Reise des Niederländers bereits in Weeze. Die Bundespolizei verhaftete den Mann. Statt nach Marokko kam er so in die Justizvollzugsanstalt nach Heinsberg.

(zel)