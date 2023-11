Tragischer Fall am Flughafen Frau stirbt kurz nach der Landung in Weeze

Einen tragischen Todesfall hat es am Mittwochabend am Flughafen Weeze gegeben. Wie die Polizei auf Anfrage berichtet, war es einer Frau auf dem Flug von Agadir nach Weeze plötzlich sehr schlecht gegangen. Die 78-Jährige aus Bochum hatte das Bewusstsein verloren. Der Zustand sei so kritisch gewesen, dass das Bordpersonal die Frau hoch oben in der Luft wiederbeleben musste. Es muss ein dramatisches Erlebnis für die Fluggäste an Bord der Ryanairmaschine gewesen sein. Auch der Ehemann der 78-Jährigen war mit an Bord.