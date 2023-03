Gewerbegebiet wird größer Was sich am Flughafen Weeze ändert

Wilhelm-Moll Tönnesen ist ein erfahrener Mann in der Weezer Verwaltung. Seit fast 40 Jahren arbeitet er im Rathaus. Aber das, was die Gemeinde Weeze jetzt vor hat, ist auch für ihn neu. „So etwas habe ich auch noch nie gemacht“, sagte der Bauamtsleiter im Bau-und Mobilitätsausschuss am Dienstag vergangener Woche. In all den Jahren hat Moll-Tönnesen noch nie bei der Bezirksregierung Düsseldorf eine Änderung des Regionalplans beantragt. Bis jetzt. Es geht in erster Linie darum, dass das Gewerbegebiet rund um den Flughafen den Passus „flughafenaffin“ verliert. Bisher ist es eigentlich so, dass sich dort nur Gewerbe ansiedeln darf, das im weitesten Sinne irgendwas etwas mit dem Thema Flughafen zu tun hat. Dieser Passus, der bei der Umwandlung des Airports ausdrücklich betont wurde, soll jetzt gestrichen werden. Dann dürfen sich rund um den Flughafen auch Firmen ansiedeln, die nichts mit dem Flugverkehr zu tun haben.