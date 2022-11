Lohmann beim Flughafenchef Flughafen: Bischof trifft Papst

„Wir freuen uns über das Interesse des Weihbischofs und seinen Besuch. Uns liegt generell an einem regelmäßigen Austausch mit prägenden Persönlichkeiten aus unserer Region, aber auch mit Verbänden, Parteien und Bürgern. Gerne stellen wir dabei unsere Arbeit und die Entwicklungen an unserem Airport vor. Zugleich interessieren wir uns für die Perspektive unserer Gäste auf den Flughafen“, sagte Sebastian Papst. Weihbischof Lohmann, unter anderem verantwortlich für den Niederrhein, interessierte sich besonders für die Aussichten auf dem Reisemarkt. Auch über die Situation am Arbeitsmarkt sprachen die Besucher mit Papst. Die Lage auf dem lokalen Arbeitsmarkt sei derzeit noch stabil, aber weiterhin nicht einfach. Auch über die zentrale Flüchtlingseinrichtung ZUE des Landes in Weeze habe man sich ausgetauscht. Die Unterkunft ist derzeit gut ausgelastet. Und Lohmann, der auch Umweltbischof ist, zeigte sich beindruckt von dem Trend zu nachhaltigen Verkehren. „Der Flugsektor ist bemüht, verstärkt erneuerbare Energien zu nutzen und Co2-neutral zu wirtschaften“, so Papst. So ist der Airport beispielsweise eine Kooperation mit „Evia Aero“ eingegangen. Das Unternehmen will europäische Regionen verbinden und setzt dabei zu 100 Prozent auf nachhaltig und regional produzierten Strom.