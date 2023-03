Start für die nächste Airline Erstflug von Air Arabia nach Weeze

Die neue Linienfluggesellschaft am Airport Weeze fliegt in der anlaufenden Sommersaison mit einem Airbus A320-200 zweimal in der Woche vom Niederrhein aus in die marokkanische Millionenstadt Fes. „Die Nachfrage in der Region ist seit Jahren hoch“, heißt es. Die Flüge stehen zunächst donnerstags und dann dienstags und freitags auf dem Programm.