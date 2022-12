Wieder mehr Passagiere am Airport Flughafen Weeze knackt die Millionen-Grenze

Auch der Ausblick auf 2023 stimme überaus zuversichtlich. Die irische Fluggesellschaft Ryanair will, wie berichtet, ab der Sommersaison vier statt drei Jets in Weeze stationieren. So bieten sich den Reisenden deutlich mehr Verbindungen. Die Low-Cost-Airline wird erstmals Pula in Kroatien, zudem die spanischen Festlandziele Asturias/Oviedo und Reus sowie Bergamo/Mailand in Italien anfliegen. Aufgestockt um weitere Flugumläufe werden die Verbindungen von Weeze aus nach Agadir, Faro, Malaga, Trapani und Zadar.