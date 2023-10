60 neue Asylbewerber in einem Monat Im Oktober Rekord bei den Flüchtlingszahlen in Kevelaer

Die Flüchtlingssituation in Kevelaer bleibt weiter angespannt. Bürgermeister Dominik Pichler hat immer wieder mit deutlichen Worten darauf aufmerksam gemacht, dass die Stadt an ihre Belastungsgrenze komme und die Gefahr bestehe, dass die Stimmung kippe. Noch beim Marketingpreis hatte er erklärt, dass er hoffe, dass „das Thema uns nicht spaltet“. Er sehe die Gefahr, dass die Gesellschaft nach rechts rücke. „Land und Bund dürfen uns nicht im Stich lassen“, so sein Appell, wobei er auch klarstellte. „Kapitulation vor diesem Problem ist für uns keine Option.“