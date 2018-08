Firma Coolwell in Weeze setzt auf die Kältetherapie.

WEEZE Eine neue Firma in Weeze setzt auf Kältetherapie.

Im Rahmen seiner Unternehmensbesuche informierte sich Bürgermeister Ulrich Francken bei der Firma Coolwell in Weeze, Kirchweg 4. Das kleine Unternehmen bietet eine der modernsten Schmerz-Therapieformen bei Rheuma, Gicht, Arthrose und anderen chronischen Entzündungen. Die Kältetherapie ist eine in Russland und Polen weit verbreitete Methode. Seit vielen Jahren sind Kältekammern bekannt und werden zur Schmerzbekämpfung und Therapieunterstützung eingesetzt. Die modernen Anwendungen finden heute jedoch nicht mehr in Kammern (Räumen), sondern in Einzelsitzungen, in einer Kabine, statt. Die Anwendungsform ist weltweit anerkannt und bereits in vielen Ländern im Einsatz.