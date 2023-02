Keine öffentliche Bekanntmachung Frist nicht beachtet: Weeze beschließt Haushalt erneut

Ganz ohne Folgen blieb dieser Verzögerung aber nicht: Am 15. Dezember ist ein Gesetz in Kraft getreten, wonach eine Gemeinde Belastungen, die sich aus dem Krieg in der Ukraine ergeben, vom Haushalt isolieren muss. Da die Gemeinde ihren Haushalt zwei Tage vorher, am 13. Dezember, beschlossen hat, musste sie die Ausgaben damals noch nicht isolieren und hat davon abgesehen. Das hat sich jetzt geändert: Im gültigen Haushalt für das Jahr 2023 hat die Gemeinde Weeze 408.880 Euro isoliert, also separat ausgewiesen. „Es ist nicht genau geregelt, was da alles reinspielt“, sagt Daniel Mülders. Weeze habe sich dafür entschieden, zum Beispiel die höheren Stromkosten isoliert auszuweisen. Das heißt, dass das prognostizierte Minus der Gemeinde jetzt leicht unter 7 Millionen Euro fällt.