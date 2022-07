Kino in den Ferien : Ein Drache kommt zum nächsten Kobü-Flimmern

Kino in den Ferien

In Kevelaer werden beim Kobü-Flimmern wieder Filme gezeigt, Popcorn darf nicht fehlen. Foto: Stadt/Stadt Kevelaer

Kevelaer Langeweile braucht in den Ferien nicht aufkommen. Für Abwechslung sorgen die Familienfilme im Konzert- und Bühnenhaus beziehungsweise in der Öffentlichen Begegnungsstätte. Hier ein Überblick.

(RP) In den Sommerferien verwandelt sich jeden Mittwoch um 10.30 Uhr das Konzert- und Bühnenhaus oder das Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte in einen Kinosaal.

Um einen kleinen Drachen auf der Suche nach seinem Feuer geht es am 13. Juli in der Öffentlichen Begegnungsstätte. Tabaluga macht sich auf den Weg ins Eisland und trifft auf den bösen Schneemann Arktos.

Am 20. Juli sind in der Öffentlichen Begegnungsstätte grüne müllfressende Wesen auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Sie landen mit ihrem fliegenden Drachen in Schmuddelfing. Die Familie fühlt sich wie im Paradies. Doch Bauunternehmer Hammer möchte dort einen Wellness-Tempel erbauen. Muss die Familie weiterziehen?