Einweihung mit Verzögerung : Stolz auf das neue Wember Feuerwehrhaus

Bürgermeister Georg Koenen (Mitte) bei der offiziellen Übergabe des neuen Feuerwehrhauses an Löscheinheitsleiter Robert Erretkamps. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Wemb Corona hatte für eine Zwangspause kurz nach Fertigstellung gesorgt und die Übergabe verzögert. Mit einem Tag der offenen Tür wurde nun groß gefeiert.

„Das habt Ihr fein hingekriegt“, lautete eines der Komplimente, die die Wember Feuerwehrleute am Wochenende oft zu hören bekamen. Schmuck präsentierte sich das neue Feuerwehrgerätehaus an der Schulstraße. „Wir feiern mit der Gemeinde die Einweihung unseres neuen Standortes“, sagte Löscheinheitsleiter Robert Erretkamps.

Lange hatten die Wember wegen Corona auf diesen Tag der offiziellen Übergabe warten müssen. „Der Bau des zweckmäßigen Gerätehauses hat im Februar 2020 begonnen und wurde im April 2021 fertiggestellt“, berichtete Bürgermeister Georg Koenen bei der Schlüsselübergabe. „Fast genauso so lange hat es bis zur offiziellen Übergabe gedauert.“ Das Gebäude, so Koenen, könne sich sehen lassen. Anders als früher üblich überreichte er Robert Erretkamps keinen überdimensionalen Schlüssel mehr. „Heute ist es lediglich ein Chip für die Türöffnung“, so Koenen.