Aktion in Weeze : Hitzemarsch für den guten Zweck

In voller Montur arbeiteten sich die Feuerwehrleute durch die Hitze. Foto: ja/Veelemann

WEEZE Es ist ein echter Kampf gegen die hohen Temperaturen. In voller Montur wollen Feuerwehrleute von Weeze nach Krefeld laufen.

Kurz vorm Start herrschenschon 30 Grad am Rathaus in Weeze. Der Schweiß läuft vielen bereits in Strömen die Stirn herunter. Doch jetzt ist Schluss mit T-Shirt und kurzer Hose. Die 13 Feuerwehrleute am Cyriakusplatz nehmen sich die schwere Einsatzjacke, ziehen die Feuerwehrhose an, setzen den Helm auf und packen sich dann auch noch das Atemschutzgerät auf den Rücken. Die Maske immerhin darf unten bleiben.

Wenig später steht der Trupp in voller Montur am Rathaus. So als ob sich die Einsatzkräfte in den Kampf gegen das Feuer stürzen würden. Doch jetzt geht es nicht um den Kampf gegen den Brandherd, sondern gegen den inneren Schweinehund. Die Feuerwehrleute machen sich für den guten Zweck auf den Weg Richtung Krefeld. Gleich zwei Marathonstrecken wollen sie an zwei Tagen zurücklegen. In Neukirchen-Vluyn wollen die Feuerwehrleute bei ihrem Marsch gegen die Hitze übernachten.

Info Spenden sind noch möglich Infos Unterstützer, Sponsoren und Spender können sich informieren unter www.facebook.de/Km4kids oder direkt spenden. Am Samstagabend soll das Ziel in Krefeld erreicht werden.



Spendenkonto Kontoinhaber ist die Aktion Km4kids, die Bankverbindung lautet IBAN: DE91 3546 1106 0120 3850 11, Volksbank Niederrhein.

Trotz der hohen Temperaturen war eine Absage der Aktion kein Thema. „Wir laufen ja nicht, weil wir uns etwas beweisen wollen, sondern weil es für uns um die Sache geht“, sagt Björn Koths, einer der Organisatoren des Charity-Marsches. Die Aktion trägt den Namen „km4kids, firefighters and friends run for charity“. Ziel ist es, auf diese Weise um Spenden zu werben und auch unterwegs Geld zu sammeln. Alle Einnahmen werden zu 100 Prozent gespendet. Diesmal geht das Geld an Paulinchen e.V., Initiative für brandverletzte Kinder, und das Stups-Kinderzentrum in Krefeld.

Bei Temperaturen um 40 Grad passiert die Gruppe am Mittag Winnekendonk. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Und für den guten Zweck nehmen die Feuerwehrleute die Strapazen gerne auf sich. Von Weeze geht es über den Nierswanderweg nach Schloss Wissen von dort weiter nach Kevelaer und über Winnekendonk und Kapellen weiter Richtung Neukirchen-Vluyn.

Stolze 25 Kilogramm wiegen zusätzliche Kleidung und Atemgerät.Trotzdem will der Trupp 6,5 Kilometer in der Stunde schaffen, acht Stunden soll am Stück marschiert werden. Da heißt das Motto: Trinken, trinken, trinken. Zudem begleitet ein Bus die Feuerwehrleute, in dem sie sich notfalls regenerieren können. Auch gibt es in dem Bus Trinkwasser, Eiswassertücher und Elektrolyt-Tabletten sowie eine medizinische Notfallversorgung. Außerdem sind unterwegs vier Verpflegungspunkte eingerichtet, an denen es Zucker, Wasser und Elektrolyte gibt. Zur Unterstützung läuft auch eine Gruppe der DLRG mit.

Bevor es auf die Strecke ging, kühlte sich die Truppe am Tag zuvor noch einmal so richtig ab. Gut gelaunt posteten die Feurwehrleute ein Foto bei Facebook, das sie in der Eissauna der Firma Coolwell in Weeze zeigt. Bis auf minus 160 Grad ließen sie sich da runterkühlen.