Nach Antrag der CDU Feuerwehren in Kevelaer erhalten mehr Zuschuss

Die Löschzüge erhalten außerdem Zuwendungen für die Reinigung der Feuerwehrgerätehäuser, die Pflege der Fahrzeuge und für die ehrenamtlichen Gerätewarte. Weiterhin erhalten sie personenbezogen Auszahlungen an den Löschzugführer und seinen Stellvertreter, heißt es in der Vorlage der Verwaltung weiter. Diese Zahlungen werden pauschal gewährt und sind unabhängig von der Anzahl der Mitglieder in den Löschzügen. Diese weiteren Positionen bleiben in diesem Zuge unverändert.